Донецк, , 08:19 — REGNUM Украинские нацисты несколько обстреляли из артиллерии Куйбышевский и Киевский районы Донецка, а также Макеевку и Горловку. Об этом 10 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Макеевки со стороны ВСУ был произведён в 23:30 (совпадает с мск) 9 августа и в ходе него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Кроме этого, утоняется, что в 05:35 киевские боевики выпустили шесть снарядов калибра 155 мм по Горловке, а в 05:45 — восемь снарядов калибром 155 мм по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.

Также указывается, что в 06:49 украинские нацисты выпустили ещё семь снарядов калибра 152 мм по Куйбышевскому району Донецка, а также в 07:04 — ещё шесть снарядов калибром 152 мм Куйбышевскому и Киевскому районам города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённые украинские формирования обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, а также населённые пункты Гольмовский и Зайцево (южное).