Сеул, 10 августа, 2022, 08:18 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 151 792 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Russian.news.cn Дезинфекция в метро. Сеул. Южная Корея

По его данным, 615 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны.

Отмечается, что нынешний показатель является самым большим с 13 апреля, когда в стране выявили 195 387 случаев заражения.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло20 845 973. Также за минувшие сутки в стране скончались 50 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 25 382 человека. Уровень смертности составил 0,12%.