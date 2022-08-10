Будапешт, 10 августа, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Венгерский «Ференцварош» проиграл азербайджанскому «Карабаху» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла в Будапеште и завершилась со счётом 1:3.

Якушкин Иван Станислав Черчесов

В составе «Карабаха» голы забили полузащитник Абделла Зубир и нападающий Ибраима Ваджи, оформивший дубль. У «Ференцвароша» отличился форвард Адама Траоре.

Напомним, первый матч в Азербайджане завершился со счётом 1:1. Таким образом, по итогам двух встреч победу одержал «Карабах», который в заключительном раунде квалификации Лиги чемпионов сыграет против чешского клуба «Виктория Пльзень».

«Ференцварош», главным тренером которого является экс-наставник сборной России Станислав Черчесов, сыграет в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы с ирландским «Шемрок Роверс». Матчи пройдут 18 и 25 августа.