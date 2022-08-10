Пекин, , 08:13 — REGNUM Президент России Владимир Путин продемонстрировал США военный козырь, пишет китайское издание Baijiahao.

Гиперзвуковая ракета «Циркон»

По словам авторов публикации, главным военным козырем России является гиперзвуковая ракета «Циркон», поставка которой в Вооружённые силы России начнётся в ближайшие месяцы. От данной ракеты, которая развивает огромную скорость, нет защиты ни у одного государства, а дальности полёта достаточно для удара по Вашингтону с подлодок в нейтральных водах.

В материале отмечается, что расстояние 400 километров ракеты могут преодолеть всего за четыре минуты. Авторы уверены, что «Цирконы» заставят США занервничать.