Пекин, 10 августа 2022, 08:13 — REGNUM Президент России Владимир Путин продемонстрировал США военный козырь, пишет китайское издание Baijiahao.

Гиперзвуковая ракета «Циркон»
Гиперзвуковая ракета «Циркон»

По словам авторов публикации, главным военным козырем России является гиперзвуковая ракета «Циркон», поставка которой в Вооружённые силы России начнётся в ближайшие месяцы. От данной ракеты, которая развивает огромную скорость, нет защиты ни у одного государства, а дальности полёта достаточно для удара по Вашингтону с подлодок в нейтральных водах.

В материале отмечается, что расстояние 400 километров ракеты могут преодолеть всего за четыре минуты. Авторы уверены, что «Цирконы» заставят США занервничать.