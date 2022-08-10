Уфа, 10 августа, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Рабочую группу по оказанию помощи эвакуированным жителям Донецкой и Луганской Народных Республик создали в Башкирии. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

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Сообщается, что председатель регионального госсобрания Константин Толкачев подписал распоряжение о создании рабочей группы по оказанию помощи эвакуированным в Башкирию жителям Донбасса.

Отмечается, что сейчас в регионе находятся порядка семисот вынужденных переселенцев, которые были размещены в Стерлитамаке, Уфе, Туймазах, Салавате и обеспечены питанием, жильем, вещами первой необходимости.

«В то же время существуют проблемы координации межведомственного взаимодействия всех органов и служб, занимающихся помощью эвакуированным. Задача рабочей группы — скоординировать всю эту работу, чтобы сосредоточить усилия на тех участках, где помощь наиболее необходима», — приводит пресс-служба его слова.

Отмечается, что государственное собрание республики должно стать площадкой, на которой возможно наладить необходимое взаимодействие и помочь людям.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что строителей из Башкирии привлекут к восстановительным работам в Донбассе.