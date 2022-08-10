Чебоксары, , 08:09 — REGNUM В Чувашии планируют возвести временное сооружение на территории исправительного учреждения в Цивильске. На данные цели выделяется более 8,9 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Склад готовой продукции Александр Погожев © ИА REGNUM

Заказчиком выступает лечебное исправительное учреждение № 7 УФСИН Чувашии. Победитель аукциона должен будет построить временное сооружение (склад готовой продукции) на территории промышленной зоны учреждения в Цивильске. Он будет представлять собой сооружение 15-метровой ширины и 19,5-метровой длины.

Начальная цена контракта составляет 8 900 853,6 рубля.

Заявки завершат принимать 17 августа. На возведение постройки предоставляется 95 дней после подписания контракта.

Как сообщало ИА REGNUM , в декабре 2021 года в Чувашии вынесен приговор по делу о поставке в исправительное учреждение бывшей в употреблении мельницы. Пензенский бизнесмен получил условный срок.

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