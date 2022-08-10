Чебоксары, 10 августа, 2022, 08:09 — ИА Регнум. В Чувашии планируют возвести временное сооружение на территории исправительного учреждения в Цивильске. На данные цели выделяется более 8,9 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Александр Погожев ИА REGNUM Склад готовой продукции

Заказчиком выступает лечебное исправительное учреждение № 7 УФСИН Чувашии. Победитель аукциона должен будет построить временное сооружение (склад готовой продукции) на территории промышленной зоны учреждения в Цивильске. Он будет представлять собой сооружение 15-метровой ширины и 19,5-метровой длины.

Начальная цена контракта составляет 8 900 853,6 рубля.

Заявки завершат принимать 17 августа. На возведение постройки предоставляется 95 дней после подписания контракта.

Как сообщало ИА REGNUM , в декабре 2021 года в Чувашии вынесен приговор по делу о поставке в исправительное учреждение бывшей в употреблении мельницы. Пензенский бизнесмен получил условный срок.

Подробнее: Бизнесмена осудили за поставку в чувашскую колонию кустарной мельницы