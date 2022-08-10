София, , 08:18 — REGNUM Болгария ищет альтернативных России поставщиков газа, но если не найдёт — возобновит переговоры о поставках с Газпромом. Об этом министр энергетики технического правительства Болгарии Росен Христов заявил в интервью телеканалу BTV.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что минэнерго старается обеспечить поставки газа до конца отопительного сезона, в идеале — до конца 2023 года. Переговорами по долгосрочным контрактам займётся будущее правительство.

«Мы рассматриваем все возможности поставок газа, в том числе возобновление их от компании «Газпром», но приоритетно рассматриваем альтернативных поставщиков», — сказал Христов.

Он подчеркнул, что не станет министром, из-за которого население страны будет мёрзнуть. Работа с Газпромом возобновится, если «реальной альтернативы не будет».

Болгария будет готова работать с российской стороной на тех же условиях, что и другие страны Евросоюза, получающие газ из России.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 апреля Газпром не поставляет газ болгарскому «Булгаргазу» из-за неоплаты в рублях. Россия с 1 апреля перешла на расчёты за газ в рублях с недружественными странами.

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