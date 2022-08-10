Кемерово, , 08:07 — REGNUM В Кемеровской области по данным на 10 августа на лечении находятся 1845 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки было выявлено 203 новых носителя коронавируса. За это же время 100 человек были выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрирован 169 371 случай заражения коронавирусом, 164 988 пациентов выздоровели, 2538 человек скончались.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным на 9 августа в Кузбассе на лечении из-за коронавируса находились 1744 пациента. За сутки было выявлено 190 носителей коронавируса.

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