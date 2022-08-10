Кемерово, 10 августа, 2022, 08:07 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на 10 августа на лечении находятся 1845 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 203 новых носителя коронавируса. За это же время 100 человек были выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрирован 169 371 случай заражения коронавирусом, 164 988 пациентов выздоровели, 2538 человек скончались.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным на 9 августа в Кузбассе на лечении из-за коронавируса находились 1744 пациента. За сутки было выявлено 190 носителей коронавируса.