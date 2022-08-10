Вашингтон, , 08:01 — REGNUM Американская компания SpaceX 9 августа произвела успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией мини-спутников для своей орбитальной интернет-сети Starlink. Об этом пресс-служба компании сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Спутники Starlink в пакете до отделения от разгонного блока

Ракета-носитель стартовала с космодрома в Космическом центре имени Кеннеди на мысе Канаверал (штат Флорида) в 22:14 по местному времени (05:14 мск 10 августа).

пресс-служба SpaceX «Развёртывание 52 спутников Starlink подтверждено».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа с мыса Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 с первым южнокорейским лунным орбитальным аппаратом.

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