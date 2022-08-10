Пермь, , 08:00 — REGNUM В Перми из семьи приставы изъяли восьмилетнего мальчика. По решению суда мать ребёнка лишена родительских прав, сообщили 10 августа в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Федеральная служба судебных приставов r59. fssp. gov.ru

По данным ведомства, женщина страдает психическими расстройствами, и дальнейшее пребывание мальчика с матерью может угрожать его жизни и здоровью. Ребёнок благополучно передан представителям органов опеки для дальнейшего жизнеустройства.

«Изначально женщина была настроена агрессивно и могла повести себя непредсказуемо. В процессе исполнения решения суда главной задачей судебного пристава стало исключение вероятности нанесения травмы эмоциональному состоянию ребёнка», — сказали в УФССП.