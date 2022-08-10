Пермь, 10 августа 2022, 08:00 — REGNUM В Перми из семьи приставы изъяли восьмилетнего мальчика. По решению суда мать ребёнка лишена родительских прав, сообщили 10 августа в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.
По данным ведомства, женщина страдает психическими расстройствами, и дальнейшее пребывание мальчика с матерью может угрожать его жизни и здоровью. Ребёнок благополучно передан представителям органов опеки для дальнейшего жизнеустройства.
«Изначально женщина была настроена агрессивно и могла повести себя непредсказуемо. В процессе исполнения решения суда главной задачей судебного пристава стало исключение вероятности нанесения травмы эмоциональному состоянию ребёнка», — сказали в УФССП.