Новосибирск, , 08:00 — REGNUM Инициатива украинского лидера Владимира Зеленского о закрытии на один год въезда в страны Запада всем гражданам России очевидно выходит за рамки западного правопонимания. Такое мнение ИА REGNUM высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Поскольку эта инициатива пропагандирует принцип коллективной ответственности, давно осуждённый в Европе, — отметил Бирюков. — Думаю, до подобных ограничений, несмотря на остроту ситуации, сегодня не дойдёт, поскольку подобный подход будет скорее всего осуждён ООН и большинством незападных государств».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 8 августа в интервью газете The Washington Post Владимир Зеленский заявил, что жители России якобы «должны жить в своем мире до тех пор, пока не сменят свою философию».