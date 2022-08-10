Новосибирск, 10 августа, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Инициатива украинского лидера Владимира Зеленского о закрытии на один год въезда в страны Запада всем гражданам России очевидно выходит за рамки западного правопонимания. Такое мнение ИА REGNUM высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Поскольку эта инициатива пропагандирует принцип коллективной ответственности, давно осуждённый в Европе, — отметил Бирюков. — Думаю, до подобных ограничений, несмотря на остроту ситуации, сегодня не дойдёт, поскольку подобный подход будет, скорее всего, осуждён ООН и большинством незападных государств».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 8 августа в интервью газете The Washington Post Владимир Зеленский заявил, что жители России якобы «должны жить в своем мире до тех пор, пока не сменят свою философию».