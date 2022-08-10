Пекин, , 07:54 — REGNUM Пекин попросил Вашингтон «отказаться от попыток использовать Тайвань для сдерживания Китая» и «не играть в игры», призвав Соединенные Штаты соблюдать принцип «одного Китая» и три знаковых совместных коммюнике Китая и США, которые закрепляют этот принцип, сообщает 9 августа газета China Daily.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

В интервью СМИ от 8 августа о ситуации в Тайваньском проливе заместитель министра иностранных дел Ма Чжаосю заявил, что китайский народ «не должен быть введен в заблуждение или запуган, и никогда не дрогнет в защите его основных интересов».

Эксперты заявили, что это заявление демонстрирует твердую волю Китая к защите своего суверенитета, а также его искренность в поддержании китайско-американских отношений на плаву. Вашингтон недавно предупредил, что будет вынужден ответить, если Китай продолжит принимать дополнительные контрмеры против недавнего провокационного визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

В ответ Ма сказал: «Мы хотим подчеркнуть для США: не действуйте опрометчиво и прекратите идти дальше по этому обреченному пути». Он попросил США «поступить правильно и предпринять конкретные шаги для содействия устойчивому развитию китайско-американских отношений».

5 августа Пекин объявил о своем решении отменить три диалога или встречи о сотрудничестве с США в области обороны и приостановил двустороннее судебное сотрудничество в таких областях, как нелегальная иммиграция, трансграничные преступления и наркотики, а также двусторонние консультации по изменению климата.

В то время как Вашингтон утверждал, что это решение наказывает не США, а весь мир, Ма ответил, что «США не могут представлять весь мир».

«Китай заранее предупредил США, что, если Пелоси посетит Тайвань, это вызовет кризис и серьезные сбои в китайско-американских обменах и сотрудничестве», — добавил он.

Заместитель директора Департамента американистики Китайского института международных исследований Су Сяохуэй сказала, что искренность необходима для поддержания китайско-американского общения на плаву, и это основа для избежания просчетов.

«Вашингтон стремится к диалогу с Пекином, чтобы свести к минимуму риск непредвиденных чрезвычайных ситуаций. Однако он неохотно прекращает разведку и учения против китайской стороны», — сказала она.

Поскольку США продолжают наращивать свое военное присутствие у порога Китая и подрывают региональную стабильность, маловероятно, что Пекин позволит США воспользоваться всеми преимуществами с наименьшими затратами, добавила она. К настоящему времени более 170 стран и многие международные организации высказались, в поддержку своей приверженности принципу «одного Китая».

Научный сотрудник по американским исследованиям в Китайском институте современных международных отношений Дун Чуньлин отметил, что визит Пелоси вызвал широкую критику в мировом сообществе, и «Вашингтон сталкивается с растущими потерями и усугубляющейся дилеммой перед лицом серии военных и дипломатических контрмер со стороны Пекина».

«В то время как мир ожидает, что страны укрепят диалог и сотрудничество для решения проблемы мирового дефицита в области развития и безопасности, фарс, устроенный такими политиками, как Пелоси, знаменует собой трагическое проявление провальной политики США», — сказал Дун.

Оспаривая заявление США о том, что военные учения Китая в последние дни усилили напряженность, Ма сказал, что именно США «угрожают миру и стабильности в Тайваньском проливе».

Ма добавил, что США и их союзники часто заходят в воды близ Китая, демонстрируя свои мускулы и провоцируя беспорядки, и ежегодно проводят до 100 военных учений. И что именно они, а не кто-то другой, слишком остро реагируют и обостряют ситуацию.

«Вооруженные силы Китая проводят военные учения в водах у китайского острова Тайвань для защиты суверенитета и территориальной целостности Китая. Наши меры являются открытыми и соразмерными», — сказал он.

В рамках отступления Вашингтона от своих обязательств по трем китайско-американским коммюнике, продажи оружия США Тайваню неуклонно увеличиваются и превышают $70 млрд, заявил 9 августа официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь. Только администрация президента США Джо Байдена продала Тайваню оружия на сумму более $1,1 млрд.