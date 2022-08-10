Баргузинский район, Бурятия, 10 августа, 2022, 07:53 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки возник один лесной пожар из-за неосторожного обращения с огнём. Лес горел в Баргузинском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

skeezy Лесной пожар

В тушении огня было задействовано пять человек из числа лесной охраны и одна лесопожарная машина. В результате возгорание было ликвидировано в первые часы.

«Площадь, пройденная огнём, составила 0,06 га. На утро 10 августа новых возгораний в лесах республик не зарегистрировано», — отметили в ведомстве.