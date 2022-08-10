Ульяновск, 10 августа, 2022, 07:53 — ИА Регнум. В Ульяновской области вдвое возросло количество обращений по вопросам защиты прав потребителей, из них более половины касается нарушений прав в сфере торговли. Что касается услуг, то больше всего претензий связаны с оказанием жилищно-коммунальных услуг. Соответствующие данные приводит управление Роспотребнадзора по Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Гнилые овощи

В первом полугодии 2022 года в ведомство поступило 2095 письменных обращений по вопросам защиты прав потребителей, из них от граждан — 1797. За аналогичный период 2021 года направлено 1054 обращения, что почти вдвое меньше, чем в текущем году.

В управлении отмечают, что большинство письменных обращений связаны с нарушением прав в сфере торговли — 824 (59%), в том числе 454 жалобы касалась продажи продуктов питания, 116 — дистанционной торговли.

Также принято 571 (41%) обращение на ненадлежащее предоставление услуг. В управлении также сформировали своего рода рейтинг жалоб в части оказания услуг: в сфере жилищно-коммунального хозяйства — 146 обращений (25,6%), финансовых услуг — 89 (15,6%), услуг связи – 47 (8,2%), бытовых услуг – 42 (7,4%), медицинских услуг – 36 (6,3%), транспортных услуг – 35 (6,1%), общественного питания – 34 (6%),

Уточняется, что основная доля требований при продаже товаров и предоставлению услуг — выполнение обязательства в установленный срок, замена товара, расторжение договора, возврат средств, выплата неустойки. По результатам рассмотрения заявлений составлено 30 протоколов об административном правонарушении.

Специалистами управления Роспотребнадзора области за шесть месяцев по телефону «горячей линии» получили консультации 2 337 граждан.

Напомним, что в феврале–марте 2022 года, когда резко возросла заболеваемость ковидом в Ульяновской области и были установлены «рекорды» по числу выявляемых случаев заражения коронавирусом, жители жаловались на оперативность оказания медицинских услуг. Для снятия напряжённости были запущены специальные телефонные линии с оказанием профессиональной консультационной медицинской поддержки.

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