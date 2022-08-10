Токио, , 07:48 — REGNUM Премьер-министр Японии Фумио Кисида утвердил новый состав правительства страны. Об этом заявил генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно в ходе пресс-конференции, сообщает агентство Kyodo.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, свой пост министра иностранных дел сохранил Ёсимаса Хаяси. Также на прежних должностях остались глава японского минфина Сюнъити Судзуки, министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Тэцуо Сайто, министерство по восстановлению экономики вновь возглавил Дайсиро Ямагива.

Новым министром обороны Японии назначили Ясукадзу Хамаду, который уже занимал эту должность в 2008–2009 годах. Главой японского минэкономики стал Ясутоси Нисимура, который возглавлял штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Японии в полном составе подало в отставку. Это было необходимо для того, чтобы премьер-министр мог провести перестановки среди министров. Отмечалось, что к перестановкам Кисиду вынудило падение доверия к власти со стороны жителей Японии.

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