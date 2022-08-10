Токио, 10 августа, 2022, 07:48 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида утвердил новый состав правительства страны. Об этом заявил генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно в ходе пресс-конференции, сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

По его данным, свой пост министра иностранных дел сохранил Ёсимаса Хаяси. Также на прежних должностях остались глава японского минфина Сюнъити Судзуки, министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Тэцуо Сайто, министерство по восстановлению экономики вновь возглавил Дайсиро Ямагива.

Новым министром обороны Японии назначили Ясукадзу Хамаду, который уже занимал эту должность в 2008–2009 годах. Главой японского минэкономики стал Ясутоси Нисимура, который возглавлял штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Японии в полном составе подало в отставку. Это было необходимо для того, чтобы премьер-министр мог провести перестановки среди министров. Отмечалось, что к перестановкам Кисиду вынудило падение доверия к власти со стороны жителей Японии.