Новосибирск, , 07:48 — REGNUM Жителям Новосибирской области рекомендовано использование медицинских масок в общественном транспорте, работникам торговли и учреждений культуры — при нахождении на рабочих местах. Такое решение принято 10 августа по итогам заседания оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Также в преддверии начала учебного года принято решение усилить вакцинацию и ревакцинацию сотрудников образовательных учреждений, школьников и студентов. Заранее до руководителей образовательных учреждений будут доведены и рекомендации по организации работы с соблюдением необходимых эпидемиологических мер.

«Важно подготовиться к 1 сентября, чтобы избежать вспышек заболеваемости в учебных учреждениях», — отметил первый заместитель губернатора региона Юрий Петухов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за последнюю неделю в Новосибирской области было выявлено более 800 случаев заражения коронавирусом — как среди взрослых, так и среди детей.

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