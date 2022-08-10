Брюссель, 10 августа, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Дефицит дизельного топлива больших масштабов угрожает странам Европы из-за антироссийских санкций. Об этом 9 августа сообщает Bloomberg.

Дизельное топливо

По данным агентства, запасы дизеля в странах Европы уже сейчас находятся на самом низком уровне с 2008 года. Если ближе к зиме Евросоюз, как планирует, введёт запрет на поставки топлива и энергоресурсов из России, то дефицит горючего скажется на его стоимости: цены взлетят вверх, а учитывая, что дизель используют для заправки судов и грузовых автомобилей, то неизбежны перебои в логистике.

В свою очередь, издание Financial Times напоминает, что в результате санкций с рынка могут исчезнуть до 3 млн баррелей в сутки нефти и нефтепродуктов из России. При этом российский дизель составляет больше половины общих поставок в европейские страны.

Крупнейшие мировые трейдеры Vitol, Gunvor и Trafigura не исключают, что в странах Европы придётся из-за дефицита дизеля перейти на карточную систему. Кроме того, подорожание дизеля неизбежно повлечёт за собой и рост цен на продукты питания, что может откинуть многих жителей Европы за черту бедности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что страны Южной Европы постепенно возвращаются на рынок российской нефти, так как до вступления запрета Евросоюза на покупку нефти из России осталось четыре месяца.