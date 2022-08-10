Пекин, , 07:44 — REGNUM Представитель материковой части Китая заявил, что власти Демократической прогрессивной партии Тайваня (ДПП) являются теми, кто изменяет статус-кво по Тайваньскому проливу, сообщает 10 августа газета China Daily.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Представитель Управления Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан заявил, что «политический фарс» визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров показывает, что именно ДПП спровоцировала напряженность в отношениях между двумя странами.

Это заявление прозвучало после того, как глава внешних связей острова Джозеф Ву Чжоу-ши заявил, что учения с боевыми стрельбами, которые Народно-освободительная армия Китая (НОАК) провела вблизи острова после визита Пелоси, представляют собой «военную угрозу» Тайваню, и призвал весь мир поддержать остров.

Ма сказал, что Ву является сторонником «независимости Тайваня», и его высказывания снова показали его упрямый характер. По его словам, ДПП стремится достичь своих политических амбиций, продавая свои интересы и полагаясь на иностранные антикитайские силы, особенно на США, для реализации «независимости» острова.

Борьба материка за защиту национального суверенитета и территориальной целостности получила широкую поддержку со стороны международного сообщества, и подавляющее большинство стран мира имеют четкое понимание принципа «одного Китая», сказал Ма, добавив, что ДПП не может обмануть народ Тайваня и международное сообщество.