Пекин, 10 августа, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Представитель материковой части Китая заявил, что власти Демократической прогрессивной партии Тайваня (ДПП) являются теми, кто изменяет статус-кво по Тайваньскому проливу, сообщает 10 августа газета China Daily.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Представитель Управления Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан заявил, что «политический фарс» визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров показывает, что именно ДПП спровоцировала напряженность в отношениях между двумя странами.

Это заявление прозвучало после того, как глава внешних связей острова Джозеф Ву Чжоу-ши заявил, что учения с боевыми стрельбами, которые Народно-освободительная армия Китая (НОАК) провела вблизи острова после визита Пелоси, представляют собой «военную угрозу» Тайваню, и призвал весь мир поддержать остров.

Ма сказал, что Ву является сторонником «независимости Тайваня», и его высказывания снова показали его упрямый характер. По его словам, ДПП стремится достичь своих политических амбиций, продавая свои интересы и полагаясь на иностранные антикитайские силы, особенно на США, для реализации «независимости» острова.

Борьба материка за защиту национального суверенитета и территориальной целостности получила широкую поддержку со стороны международного сообщества, и подавляющее большинство стран мира имеют четкое понимание принципа «одного Китая», сказал Ма, добавив, что ДПП не может обмануть народ Тайваня и международное сообщество.