Чердынь, Пермский край, 10 августа, 2022, 07:43 — ИА Регнум. В Чердыни Пермского края завершились поиски 12-летней девочки, которую искали несколько дней, сообщили в СУ СКР по региону.

Алексей Максютов Река

Девочка ушла из дома 6 августа. Заявление о безвестном исчезновении ребёнка в правоохранительные органы поступило на следующий день. Тело девочки без видимых повреждений и следов насильственной смерти обнаружили 9 августа в акватории реки Кама недалеко от населенного пункта.

По факту гибели ребенка проводится доследственная проверка. Назначены судебные экспертизы.

Добавим, за первое полугодие 2022 года на территории Пермского края жертвами несчастных случаев на воде стали семь детей в возрасте от девяти до 12 лет. Годом ранее за этот же период утонули 12 детей.