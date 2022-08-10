Овюрский район, Тыва, 10 августа, 2022, 07:41 — ИА Регнум. На территории Тувы 9 августа вновь произошло землетрясение магнитудой 3,6. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Цитата из д/ф «Кочевье». 2018. Россия Тува

Эпицентр сейсмособытия находился в 42 км к востоку от села Саглы Овюрского района на глубине 15 км. Местные жители колебания земли не ощутили.

«Звонков от населения не поступало. Объекты жизнеобеспечения населения функционируют в штатном режиме. Жертв и разрушений нет», — отметили в ведомстве.