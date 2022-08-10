10 августа 2022 | Время чтения 1 мин

Пользователи соцсетей активно обсуждают приезд американского актёра и российского гражданина Стивена Сигала в Донбасс и его намерение снять документальный фильм.

Татьяна Иващенко, , 08:24 — REGNUM Активное обсуждение в соцсетях вызвала поездка американского актёра и российского гражданина Стивена Сигала в Донбасс.

Стивен Сигал Дарья Антонова © ИА REGNUM

По имеющейся информации, в Донецкой Народной Республике Сигал посетил разрушенный изолятор в населённом пункте Еленовка. Он лично ознакомился с доказательствами, в том числе осколками американских ракет, которые подтверждают причастность Киева к массовому убийству собственных военных.

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Также известно, что Сигал хочет снять документальный фильм о Донбассе.

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«Стивену — респект!» — комментирует подписчица новостного телеграм-канала Светлана А.

«Красавчик! Пусть правду расскажет!» — призывает Алиса.

«Стивен — красавчик! Есть на Западе ещё адекватные люди. Уже не один только Сигал начинает озвучивать свой взгляд на происходящее», — отметил ещё один пользователь.

Сергей Н. предположил, что Запад теперь «проклянёт Сигала на века».

«Ждём выхода нового фильма Сигала!» — пишет Serhio W.

«Это очень хорошо. Надеюсь, снятый фильм поможет донести правду до простых американцев», — подчеркнула Ольга.

Денис Пушилин и Стивен Синал Официальная страница Дениса Пушилина Вконтакте vk.com/pushilindenis

«Твиттер» достаточно открыть. Там на Сигала уже ушат помоев вылили», — заметила Юлия реакцию недругов России на визит актёра в Донбасс.

«Ооо, Стивен — друг! Как вовремя. Сделай фильм, как умеешь, чтобы они там все разом прозрели», — призывает Александра Г.

«Сигал просто невероятный! Не верилось, что на Западе так тонко кто-то чувствует и любит Россию! Респект ему огромный», — выразила мнение Наталья.

«А это правильный подход, если человек, имеющий авторитет в западных массах, им будет показывать реалии того, что происходит», — рассуждает Павел Р.

«Когда ждать фильма?» — подытожил обсуждение F.