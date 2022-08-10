Москва, 10 августа, 2022, 07:36 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден способен надавить на Киев и заставить украинские войска прекратить обстрелы Запорожской АЭС, однако он даже не пытался этого сделать. Об этом заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков в своем канале в Telegram.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Пушков

«Байден действительно может снять опасность попадания ракеты ВСУ в атомный реактор Запорожской АЭС. Но Байден не звонит, играет с огнем», — возмутился сенатор.

По его словам, подобное бездействие Байдена свидетельствует о «поразительной безответственности» США в сложившейся ситуации. При этом обстрелы атомной станции могут привести к масштабной катастрофе. Пушков удивился, что даже европейские лидеры не пытаются повлиять на ситуацию, хотя последствия возможной катастрофы негативно скажутся и на Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия запросила созвать Совет Безопасности ООН в связи с ударами киевских военных по Запорожской атомной электростанции. Москва также выразила готовность оказать максимальное содействие для прибытия миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.