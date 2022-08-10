Благовещенск, , 07:34 — REGNUM Жительница столицы Амурской области Благовещенска самовольно покинула родильный дом с новорожденным ребёнком. Малыш нуждается в медицинской помощи, сообщило 10 августа ИА ПортАмур.

Младенец

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Женщина покинула роддом 4 августа и до сих пор её не могут найти. Амурчанке 34 года. Поисково-спасательный отряд сообщает о её приметах и просит помощи жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белогородской области в феврале сбежала из роддома беременная женщина с положительным тестом на COVID-19. Пациентка решила, что дома ей будет лучше.