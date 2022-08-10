Пекин, , 07:33 — REGNUM По данным Национального управления культурного наследия КНР, китайские власти планируют рекомендовать Центральную ось Пекина в качестве проекта Китая по внесению в список всемирного культурного наследия в 2024 году, сообщает 10 августа агентство Синьхуа.

Пекин

Директор администрации Ли Цюнь отметил, что Пекин рассматривает эту задачу в качестве отправной точки для содействия общей защите старого города и культурных реликвий в центральной части национальной столицы. Центральная ось Пекина имеет протяженность 7,8 км, начиная от ворот Юндин на юге города и заканчивая Барабанной башней и Колокольней на севере. Большинство крупных зданий старого города Пекина расположены вдоль этой оси.

Выступая на «Диалоге по сохранению всемирного наследия и исторических городов 2022 года», состоявшемся в Пекине 7 августа, директор Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Лазарь Элунду Ассомо сказал, что только Пекин как родина многих исключительных объектов может похвастаться семью объектами, включенными в Список Всемирного наследия.

Большинство экспертов на конференции согласились с тем, что предоставление статуса наследия Пекинской центральной оси может добавить новую страницу в историю мировой цивилизации. Центральная ось — это основа старого Пекина, представляющая собой высшее достижение в планировании, проектировании и строительстве древней столицы восточной цивилизации.

Муниципальное правительство Пекина начало работы по подготовке заявки на всемирное культурное наследие для проекта «Центральная ось» в 2011 году. В 2012 году он был включен в предварительный список всемирного культурного наследия Китая. За последние годы по обе стороны Центральной оси Пекина было начато более 100 проектов по восстановлению культурных реликвий.

Директор Центра национального наследия Университета Цинхуа Люй Чжоу, сказал, что охрана наследия Центральной оси Пекина охватывает все виды исторических и культурных реликвий в районе старого города Пекина, представляющих собой грандиозное повествование о китайской цивилизации.