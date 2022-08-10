Пермь, 10 августа, 2022, 07:33 — ИА Регнум. В Перми проводится доследственная проверка из-за появившейся в интернете информации об избиении 85-летней женщины в геронтологическом центре. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Kaluga.sledcom.ru Следственный комитет

Ранее СМИ информировали о том, что пожилую постоялицу избивают. Знакомые 85-летней женщины заявили, что видели пенсионерку в крови и синяках. Постоялица геронтологического центра неоднократно жаловалась знакомым, что к ней применяют физическое насилие.

В соцучреждение выехала следственно-оперативная группа. Устанавливаются и опрашиваются свидетели и очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Минсоцразвития региона со своей стороны проводит проверку. В ведомстве подчеркнули, что в министерство жалоб не поступало.