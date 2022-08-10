Новосибирск, , 07:33 — REGNUM В Новосибирской области уже третью неделю наблюдается развёртывание эпидемиологического процесса. Об этом сообщил руководитель регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Александр Щербатов.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его данным, за последнюю неделю выявлено более 800 новых носителей коронавируса. Рост заболеваемости наблюдается как среди взрослых, так и среди детей.

Щербатов отметил, что конец августа — начало сентября могут стать особенно тревожными, так как школьники и студенты вернутся с каникул, а взрослые — из отпусков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 1 716 327 человек в возрасте от 18 лет и старше, завершили курс вакцинации 1612 442 новосибирца.

Читайте также: От коронавируса привили уже более 4,6 тыс. новосибирских подростков