Чебоксары, , 07:29 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор 17-летнему студенту техникума, которого признали виновным в избиении однокурсников и полицейского. Несовершеннолетний получил условный срок, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед судом предстал 17-летний житель Батыревского района. Правоохранители установили, что 7 февраля 2022 года, находясь в комнате соседей по общежитию, он устроил с ними ссору и побил обидчиков.

По данным следствия, 2 марта 2022 года в общежитии техникума студент побил соседа, после чего была вызвана полиция. В управлении выяснили, что подросток, недовольный действиями стражей порядка, нанёс одному из полицейских несколько ударов руками по голове

В ведомстве отмечают, что на момент происшествий фигурант уголовного дела находился в состоянии алкогольного опьянения.

Суд признал студента виновным в побоях (ст. 116 УК РФ) и применении насилия в отношении представителя власти (ст. 116.1 УК РФ). Приговором суда ему назначен один год и один месяц условно с испытательным сроком на один год. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, что это не первое уголовное дело в 2022 году в Батыревском районе Чувашии в отношении несовершеннолетних. Как сообщало ИА REGNUM , ранее четверых подростков обвинили в угоне автомобиля. По версии правоохранителей, они катались на угнанной машине, а затем припарковали автомобиль на прежнее место.

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