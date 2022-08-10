Горно-Алтайск, , 07:29 — REGNUM В Горно-Алтайске 14 августа отключат холодное водоснабжение. Это связано с хлорированием и промывкой городского водопровода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Отключение будет произведено с 00:00 до 20:00 часов. При этом по высокогорным улицам водоснабжение будет возобновлено в 24 часа.

«Использование воды в указанный период для питьевых целей во избежание отравлением хлором запрещено. Просьба к жителям города выполнить необходимый запас воды», — отметили в мэрии.