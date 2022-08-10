Тюмень, 10 августа, 2022, 07:29 — ИА Регнум. В Тюмени из окна многоэтажного дома по адресу Холодильная, 21 выпала девушка и разбилась. Об этом сообщает портал 72.ru.

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Трагедия произошла вечером 9 августа. Возраст погибшей не уточняется. В департаменте здравоохранения Тюменской области подтвердили факт случившегося.

«Вызов поступил 9 августа в 18:45, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 18:55. Медики констатировали смерть пациентки», — сообщили в пресс-службе ведомства изданию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае в Тюмени с высоты 13 этажа из окна квартиры дома на улице 50 лет Октября выпала 17-летняя девушка и разбилась.