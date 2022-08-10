Пекин, , 07:28 — REGNUM Китай желтую тревогу в связи приближением тайфуна «Мулан», седьмого в этом году, к прибрежным районам провинций Хайнань и Гуандун на юге Китая, сообщает 10 августа агентство Синьхуа.

Тайфун skeeze

По данным Национального метеорологического центра, 10 августа с 5:00 по местному времени над морем примерно в 220 км к юго-востоку от города Чжаньцзян в провинции Гуандун находился «глаз Мулана» с порывами ветра до 23 метров в секунду. Центр прогнозирует, что «Мулан» будет двигаться на северо-запад со скоростью до 25 км/ч, принеся сильные ветры и проливные дожди в Гуандун, Гуанси и Хайнань.

Центр рекомендовал кораблям и лодкам укрыться в гаванях, одновременно посоветовав соответствующим районам принять меры для предотвращения наводнениям и геологическим катастрофаф. В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой для тайфунов: красный цвет обозначает наиболее сильный, за ним следуют оранжевый, желтый и синий по мере убывания силы тайфуна.