Якутск, , 07:25 — REGNUM Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией продолжает расти в Якутии. За сутки в республике выявили 298 новых случаев COVID19 (днём ранее — 258), в больницы с таким диагнозом попали 23 человека, сообщила на брифинге 10 августа заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина.

Госпиталь (сс) Pouya Bazargard. Mehr News Agency

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Она отметила, что случаи коронавируса завозные, 76% заболевших — жители Якутска. Госпитализированы с COVID-19 23 пациента. В больницы чаще всего подпадают невакцинированные пожилые люди.

«На данным момент к сожалению мы вынуждены увеличивать количество развёрнутых коек для больных, в том числе детских инфекционных коек», — также отметила Ольга Балабкина.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в ковидных госпиталях Якутии находится менее одного процента пациентов, у которых выявлена коронавирусная инфекция.