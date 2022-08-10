Вашингтон, , 07:18 — REGNUM Резкой критике подвергли решение ФБР провести обыск и изъятие бумаг в имении экс-главы Белого дома Дональда Трампа представители Республиканской партии в США. Подборку мнений республиканцев опубликовала 9 августа газета The Washington Post.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению республиканцев, обыски в частном имении экс-президента могут произойти только в странах третьего мира или в «банановых республиках». Сенатор Рик Скотт от штата Флорида, где находится имение Трампа, заявил, что федеральное правительство «выбрало путь гестапо».

Предположения Трампа о том, что обыск был частью политически мотивированной акции поддержали даже те республиканцы, кто до этого сознательно дистанцировался от экс-президента США. Решение об обыске министерства юстиции и ФБР были названы однопартийцами Трампа «шокирующими» и «ангажированными».

«Если президент будет привлекаться к уголовной ответственности за преступления, совершенные во время пребывания на своем посту, я весьма обеспокоен тем, что в этой стране может вспыхнуть гражданская война», — такое заявление сделал один из аналитиков и политтехнологов Республиканской партии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент США Трамп обвинил действующего американского лидера Джозефа Байдена в том, что тот знал заранее об обыске в имении Мар-а-Лаго.

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