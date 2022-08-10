Ханты-Мансийск, 10 августа, 2022, 07:16 — ИА Регнум. Югра четвёртый день лидирует по площади лесных пожаров в России. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны РФ.

Лесной пожар

На утро 10 августа площадь, пройденная огнём в лесах Ханты-Мансийского автономного округа, составила 110 369 га, днём ранее — 82 192 га.

Для защиты от огня населённых пунктов в Советском, Октябрьском и Березовском районах усилена группировка спасателей МЧС России. Всего к ликвидации пожаров в ХМАО привлечено более 1,5 тыс. человек.