Оренбург, 10 августа, 2022, 07:15 — ИА Регнум. В Оренбурге местный житель в судебном порядке потребовал взыскать с автосервиса двукратную стоимость сгоревшего автомобиля и компенсацию морального вреда, сообщили в пресс-службе Дзержинского районного суда города.

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В 2021 году мужчина передал в автосервис транспортное средство для проведения ремонта. Автомобиль полностью сгорел из-за возникшего в гараже пожара.

Установлено, что пожар произошёл по вине ответчика. Суд вынес решение о взыскание двукратной стоимость машины — 408 тыс. рублей. Истец требовал компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей, но суд решил взыскать 3 тыс. рублей. Кроме того, автосервис оштрафован на 50 тыс. рублей