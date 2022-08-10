Абакан, 10 августа, 2022, 07:15 — ИА Регнум. По прогнозам специалистов, новая волна коронавируса в Хакасии ожидается осенью 2022 года. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 августа в республиканском министерстве здравоохранения.

Дарья Драй ИА REGNUM Аппарат ИВЛ

В настоящее время в регионе зафиксирован рост заболеваемости COVID-19. За прошедшие сутки в стационары «красных зон» госпитализированы 14 пациентов, выписаны 12. На кислороде находятся 11 пациентов, на ИВЛ — один. На амбулаторном лечении находятся 270 человек.

На утро 10 августа в Хакасии развёрнуто 82 койки для пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них занято 68. Доля свободного коечного фонда — 17%.

Вакцинация от коронавируса детского и взрослого населения Хакасии идёт в штатном режиме, подчеркнули в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, за весь период пандемии в Хакасии выявлено 88 802 носителя коронавируса, выздоровели 86 076 человек, скончались 2415 ковид-пациентов.