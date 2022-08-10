Тегеран, 10 августа, 2022, 07:28 — ИА Регнум. 9 августа министр связи и информационных технологий Ирана и министр цифрового развития и космических инноваций Казахстана на встрече в городе Нур-Султан подчеркнули необходимость расширения взаимного сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Министр связи и информационных технологий Иса Зарепур во второй день своего визита в Казахстан встретился и провел совещание с казахстанским коллегой Багдатом Муссиным.

В ходе официальной двусторонней встречи обе стороны подчеркнули необходимость дальнейшего расширения сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес в области телекоммуникаций, информационных технологий и космической техники.

Среди обсуждаемых вопросов в центре внимания находилось сотрудничество в развитии интеллектуального правительства в Иране, учитывая, что Казахстан является одной из передовых стран в сфере создания электронного правительства.

Зарепур на встрече также официально пригласил своего казахстанского коллегу посетить Иран при первой же удобной возможности.