Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 10 августа, 2022, 07:12 — ИА Регнум. В Комсомольске-на-Амуре упавшим деревом придавило автомобиль, в котором находилась семья с ребёнком. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 августа в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Упавшее дерево

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Дерево упало во время непогоды 9 августа. Автомобиль сильно повреждён. Удар пришёлся в основном на водительское место. Глава семьи госпитализирован с травмами и по информации местных СМИ находится в реанимации. Его жена и ребёнок также госпитализированы, но их жизни ничего не угрожает.

Следственные органы намерены оценить действия представителей администрации Комсомольска-на Амуре по обеспечению безопасности городской среды. Уголовное дело возбуждено по статье 293 УК РФ («Халатность»).

Как сообщало ИА REGNUM, МЧС предупреждало об усилении ветра и сильных ливнях в амурской области, Еврейской АО, Хабаровском и Приморском краях.