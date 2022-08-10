Гавана, 10 августа, 2022, 07:11 — ИА Регнум. Куба считает преступлением американские атомные бомбардировки японских городов за несколько дней до окончания Второй мировой войны и призывает полностью ликвидировать все ядерные арсеналы. Об этом министр иностранных дел Острова Свободы Бруно Родригес Паррилья 9 августа заявил на своей странице в социальной сети Twitter.

Утром 6 августа 1945 года американский бомбардировщик B-29 Enola Gay сбросил на японский город Хиросиму атомную бомбу Little Boy («Малыш»)

Бруно Родригес Паррилья «Спустя 77 лет после преступных атомных бомбардировок, посеявших разрушения и смерть в Хиросиме и Нагасаки, ничто не оправдывает тот факт, что человечеству до сих пор угрожает наличие более 13 тысяч единиц ядерного оружия, 3825 из которых готовы к немедленному применению».

По мнению кубинского дипломата, единственным способом гарантировать, «что человечество никогда больше не пострадает от его ужасного воздействия», является ликвидация в мире всех запасов ядерного оружия «прозрачным, поддающимся проверке и необратимым образом».

Напомним, США до сих пор не признают моральной ответственности за ядерные бомбардировки японских городов, не имеющие никакого военного смысла.

Как сообщало ИА REGNUM, японское руководство опозорило себя, побоявшись на траурной церемонии 6 августа назвать США виновником ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в 1945 году, и даже в этот день говоря о «российской угрозе».