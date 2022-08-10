Куба назвала преступлением атомную бомбардировку США Хиросимы и Нагасаки
Гавана, 10 августа, 2022, 07:11 — ИА Регнум. Куба считает преступлением американские атомные бомбардировки японских городов за несколько дней до окончания Второй мировой войны и призывает полностью ликвидировать все ядерные арсеналы. Об этом министр иностранных дел Острова Свободы Бруно Родригес Паррилья 9 августа заявил на своей странице в социальной сети Twitter.
По мнению кубинского дипломата, единственным способом гарантировать, «что человечество никогда больше не пострадает от его ужасного воздействия», является ликвидация в мире всех запасов ядерного оружия «прозрачным, поддающимся проверке и необратимым образом».
Напомним, США до сих пор не признают моральной ответственности за ядерные бомбардировки японских городов, не имеющие никакого военного смысла.
Как сообщало ИА REGNUM, японское руководство опозорило себя, побоявшись на траурной церемонии 6 августа назвать США виновником ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в 1945 году, и даже в этот день говоря о «российской угрозе».