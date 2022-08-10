Тегеран, 10 августа, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Спортсменка Фарзане Фасихи из Ирана завоевала серебряную медаль 5-х Игр солидарности исламских стран в беге на 100 метров по легкой атлетике, побив национальный рекорд во второй раз за один день. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews 9 августа.

Karen Arnold Бег

Фасихи, участвовавшая в очень напряженной гонке, сумела добраться до финиша за 11,12 секунды, тем самым во второй раз побив рекорд Ирана и завоевав серебряную медаль игр.

Ранее в тот же день Фасихи показала результат 11,30 секунды в беге на 100 метров. Несмотря на успешный результат, иранке удалось второй раз за день побить национальный рекорд.

Как сообщает иранское агентство Mehr, прежний национальный рекорд (11,44 секунды) был также совершён Фарзане Фасихи.