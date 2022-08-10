Чебоксары, 10 августа, 2022, 07:11 — ИА Регнум. В Чувашии определились, кто будет отвечать за качество предоставления государственных и муниципальных услуг. Эти полномочия возложены на главу минэкономразвития Дмитрия Краснова. Это следует из распоряжения, подписанного главой республики Олегом Николаевым, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Екатерина Калаева ИА REGNUM Центр госуслуг района Текстильщики

Данное решение принято в соответствии с постановлением федерального правительства о мониторинге качества предоставления государственных и муниципальных услуг. Ответственность за качество оказания услуг, которые подпадают под федеральный мониторинг, возложена на вице-премьера — министра экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрия Краснова.

«Определить […] ответственным за качество предоставления государственных и муниципальных услуг, указанных в перечне видов услуг, в отношении которых проводится мониторинг качества», — отмечается в документе.

Напомним, что на портале государственных и муниципальных услуг для жителей Чувашии доступно 119 услуг, в ближайшее время добавятся ещё три цифровые услуги. Чаще всего возможности данного портала используются для записи на приём к врачу, оплату штрафов ГИБДД, получения информации о наличии налоговой задолженности.

Как сообщало ИА REGNUM , постановление на уровне федерального правительства о проведении мониторинга качества оказания государственных и муниципальных услуг принято в мае 2022 года. Под мониторинг попадают услуги федеральных, региональных и муниципальных органов власти, государственных корпораций, органов государственных внебюджетных фондов.