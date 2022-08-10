В Чувашии определили ответственного за качество оказания госуслуг
Чебоксары, 10 августа, 2022, 07:11 — ИА Регнум. В Чувашии определились, кто будет отвечать за качество предоставления государственных и муниципальных услуг. Эти полномочия возложены на главу минэкономразвития Дмитрия Краснова. Это следует из распоряжения, подписанного главой республики Олегом Николаевым, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Данное решение принято в соответствии с постановлением федерального правительства о мониторинге качества предоставления государственных и муниципальных услуг. Ответственность за качество оказания услуг, которые подпадают под федеральный мониторинг, возложена на вице-премьера — министра экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрия Краснова.
«Определить […] ответственным за качество предоставления государственных и муниципальных услуг, указанных в перечне видов услуг, в отношении которых проводится мониторинг качества», — отмечается в документе.
Напомним, что на портале государственных и муниципальных услуг для жителей Чувашии доступно 119 услуг, в ближайшее время добавятся ещё три цифровые услуги. Чаще всего возможности данного портала используются для записи на приём к врачу, оплату штрафов ГИБДД, получения информации о наличии налоговой задолженности.
Как сообщало ИА REGNUM , постановление на уровне федерального правительства о проведении мониторинга качества оказания государственных и муниципальных услуг принято в мае 2022 года. Под мониторинг попадают услуги федеральных, региональных и муниципальных органов власти, государственных корпораций, органов государственных внебюджетных фондов.