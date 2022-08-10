Тегеран, , 09:10 — REGNUM 9 августа представитель министерства иностранных дел Ирана написал в твиттере, что запуск спутника «Хайям» на орбиту явил собой еще одну золотую страницу в истории научных достижений Исламской Республики Иран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В своем твите Насер Канани с хэштегом #The-Strong-Iran отреагировал на запуск нового иранского спутника, заявив: «Запуск спутника Хайям на орбиту стал новейшим достижением иранских ученых-космонавтов и еще одной золотой страницей в истории развития научной сферы».

Представитель министерства иностранных дел отметил, что «светлый путь научно-технической гордости Исламской Республики Иран продолжается непрерывно, несмотря на давление врагов и максимальные санкции».

Иранский спутник «Хайям» запущен со станции в Казахстане при сотрудничестве с Россией. Первые сигналы со спутника были получены примерно через 90 минут после его запуска на иранской космической станции Махдашт, которая отвечает за управление спутниковыми данными.