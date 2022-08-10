Тегеран, 10 августа, 2022, 08:38 — ИА Регнум. 9 августа Мохаммад Маранди, старший советник иранской группы на переговорах в Вене, заявил, что иранские переговорщики неоднократно игнорировали пустые угрозы и крайние сроки со стороны других сторон, чтобы получить ключевые выгоды для долгосрочных интересов иранской нации. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Https://www.irna.ir/ Венские переговоры

Маранди, являясь также профессором Тегеранского университета, отметил, что иранские переговорщики зачастую «заставляли правительства США и ЕС отступать от своих иррациональных позиций».

Он подчеркнул: «До тех пор, пока текст, полученный в результате переговоров, не будет тщательно изучен в Тегеране, участники переговоров не могут делать никаких заявлений по этому поводу».

По словам Маранди, комментарии СМИ на данный момент являются лишь предположениями.

Согласно данным IRNA, иранская переговорная группа через некоторое время отправится из Вены в Тегеран для дальнейших консультаций.