Тегеран, 10 августа, 2022, 07:57 — ИА Регнум. 9 августа министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 142 564, причем 49 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

«Еще 49 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 142 564», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 2343 новых случая заражения COVID-19, при этом 695 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 7 121 087 пациентов из общего числа 7 446 144 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете также указано, что 1499 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения объявило, что64 823 982 иранца получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 58 195 064 человека на данный момент прошли повторную вакцинацию.