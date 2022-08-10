Тегеран, , 07:31 — REGNUM 9 августа министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Ось сопротивления смогла противостоять огромной военной мощи Израиля и заставить страну принять прекращение огня в течение двух дней, что является большим достижением. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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В телефонном разговоре с председателем политбюро ХАМАСА Исмаилом Ханией иранский дипломат назвал преступление «сионистов», заключающееся в многочисленных убийствах палестинских женщин и детей, свидетельством отчаяния и слабости режима.

Он высоко оценил позицию Хании в установлении единства среди групп сопротивления, назвав это единство большим успехом для Оси сопротивления.

Между тем, Хания высоко оценил поддержку Ираном палестинского дела, заявив, что израильский режим пытался навязать свои принципы палестинскому народу в секторе Газа, однако столкнулся с героическим сопротивлением палестинцев.