Тегеран, , 09:34 — REGNUM В конце августа в Торговой палате Семнана состоится конференция по внедрению инвестиционных возможностей в Омане, заявил представитель иранской провинции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 9 августа.

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Председатель Торгово-промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палаты провинции Семнан Али-Асгар Джомей выступил перед журналистами, отметив, что конференция будет проведена с целью ознакомления производителей и торговцев с экономическими возможностями Омана.

«Учитывая уровень экономических и торговых обменов между Оманом и Ираном, Торгово-промышленная палата, горнодобывающая промышленность и сельское хозяйство провинции Семнан планируют 29 августа организовать конференцию по инвестиционным возможностям в прибрежном государстве Персидского залива», —отметил чиновник.

Кроме того, он такое подчеркнул, что в сентябре текущего года в Оман будет направлен совет Торгово-промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палаты провинции Семнан.

По словам Джомей, экономическим субъектам предоставляется возможность принять участие в конференции, чтобы быть в курсе самой последней торговой информации о ближневосточном государстве.

Далее председатель сообщил, что дружественные связи и добрососедские отношения между Оманом и Ираном создали замечательные возможности для расширения экономических и торговых обменов.